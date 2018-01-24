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Глава Лукойл: Цены на нефть стабилизируются в апреле
Вагит Алекперов заявил, что цены на нефть должны стабилизироваться в апреле 2018. На данный момент РФ выполняет условия договора ОПЕК+, которое будет действовать до конца года точно. Сейчас баррель нефти стоит около 70 долларов.

Глава Лукойл: Цены на нефть стабилизируются в апреле


Вагит Алекперов, глава компании ЛУКОЙЛ, рассказал в Давосе, что нефтяной рынок нормализуется в апреле 2018 года. Он ожидает, что стороны ОПЕК+, в том числе и Россия, смогут начать разговоры о дальнейшем развитии событий с июня. Это даст возможность нефтедобытчикам выбрать курс на будущее.

Договор ОПЕК+ был подписан в конце 2016 года из-за того, что нефть стала существенно терять в цене, и это плохо сказалось на экономиках государств, добывающих нефть. В период с лета 2014 года нефть подешевела более чем в два раза. ОПЕК+ спасло положение, но США, которые не входят в перечень участников, воспользовались этим, и цены начали снова падать. В декабре 2017 года сделку продлили еще на один год.

Покинуть ОПЕК+ сразу невозможно. Если не принимать каких-либо действий, чтоб сбалансировать нефтяной рынок, то неизбежно в течение 3-5 лет произойдет значительное повышение цен. Алчность добытчиков нефтепродуктов может повторить положение 2004-2005 годов, когда баррель нефти достиг 140 долларов США в цене.

Сейчас цена за баррель колеблется в районе 70 долларов.

Автор: Страхова Дарья
Сегодня, 19:00
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