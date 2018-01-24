Гаянэ Багдасарян в королевском наряде показала пышную грудь
Гаянэ Багдасарян в королевском наряде показала пышную грудь на фоне произведений искусства. Соответствующий пост, вызвавший бурю эмоций, модель разместила в микроблоге Instagram.
Багдасарян порадовала фанатов новым пикантным снимком, сделанным на фоне большой картины. Для фотосессии модель выбрала полупрозрачное платье с неприлично глубоким декольте.
Фанаты оценили высказывание модели, решив, что она говорит о себе, причисляя свое происхождение к королевскому роду. Мужская половина подписчиков осыпала красавицу комплиментами, не забыв оценить ее пышный бюст и стройное тело.
Ранее Багдасарян продемонстрировала ягодицы.
Багдасарян порадовала фанатов новым пикантным снимком, сделанным на фоне большой картины. Для фотосессии модель выбрала полупрозрачное платье с неприлично глубоким декольте.
«Помните сказку про голого короля. Все кричали, что он прогуливается без одежды, а ей он таким нравился, так как она настоящая королева», - написала звезда под фото.
Фанаты оценили высказывание модели, решив, что она говорит о себе, причисляя свое происхождение к королевскому роду. Мужская половина подписчиков осыпала красавицу комплиментами, не забыв оценить ее пышный бюст и стройное тело.
Ранее Багдасарян продемонстрировала ягодицы.
Автор: Джанабилова Татьяна П