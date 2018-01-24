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Джигарханян встретился со своим приемным сыном Степаном только после развода с Цымбалюк-Романовской
Только после расставания с Виталиной Цымбалюк-Романовской Армен Джигарханян наконец то встретился с приемным сыном Степаном. После серьезных конфликтов более 20 лет назад отец с сыном разругались, наследник покинул Россию и переехал в США, где проживает и сейчас.

Джигарханян встретился со своим приемным сыном Степаном только после развода с Цымбалюк-Романовской


Степан Джигарханян прилетел в Москву чтобы повидаться с матерью Татьяной Власовой, и решился на встречу с отцом, о чем не пожалел. Как рассказал сам Степан Джигарханян, он очень переживал перед встречей с отцом, но все прошло гладко, и они померились через столько лет.

Сын актера работал в Театре Джигарханяна, сыграл в нескольких музыкальных постановках. Труппа гастролировала, постоянно были банкеты и, конечно, алкоголь, именно это стало причиной для затянувшейся ссоры.

Еще одной причиной приезда в Москву была клевета со стороны Виталины Цымбалюк-Романовской: то она обвиняла его в присвоении театра, то в том, что Степан Джигарханян сбил человека в Америке. Скорее всего она рассматривала сына актера, как конкурента за наследство, считает он. Сын Джигарханяня поддерживает во всех решениях своего отца и не собирается принимать участие в информационной борьбе.

Автор: Пшеничная Татьяна
Сегодня, 18:27
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