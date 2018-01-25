В Сети появились первые изображения гиперкара Rimac
Хорватский автопроизводитель Rimac разместил в Сети тизер, на кадрах которого показал новый гиперкар. Дебют новинки назначен на весну нынешнего года в Женеве.
Представители компании Rimac отметили, что автомобиль будет представлять собой абсолютно новую модель, «кардинально поменяв в сегменте правила игры». Технические подробности будущего гиперкара держатся в строжайшем секрете. 22-секундный тизер лишь слегка очертил линии дизайна экстерьера будущей новинки, «дразня» поклонников бренда световыми переливами.
Единственная модель в линейке Rimac получила название Concept One. Гиперкар имеет 4 электромотора, функционирующих на постоянных магнитах. Суммарная мощность составляет 1224 л/с, крутящий момент – 1600 Нм. Машина разгоняется до первых 100 км/ч за 2,5 секунды. Скоростной максимум автомобиля – 355 км/ч. По словам экспертов, данный гиперкар способен обойти родстер производства компании Tesla.
Представители компании Rimac отметили, что автомобиль будет представлять собой абсолютно новую модель, «кардинально поменяв в сегменте правила игры». Технические подробности будущего гиперкара держатся в строжайшем секрете. 22-секундный тизер лишь слегка очертил линии дизайна экстерьера будущей новинки, «дразня» поклонников бренда световыми переливами.
Единственная модель в линейке Rimac получила название Concept One. Гиперкар имеет 4 электромотора, функционирующих на постоянных магнитах. Суммарная мощность составляет 1224 л/с, крутящий момент – 1600 Нм. Машина разгоняется до первых 100 км/ч за 2,5 секунды. Скоростной максимум автомобиля – 355 км/ч. По словам экспертов, данный гиперкар способен обойти родстер производства компании Tesla.
Автор: Воробьева Алина