«АВТОСТАТ»: Skoda Rapid во всех комплектациях подорожала на 8000 рублей
Самая востребованная модель компании Skoda Rapid повысилась в цене на 8 тыс. рублей. Подорожание на эту сумму коснулось всех вариантов оснащения автомобиля.
Выросли в цене также Octavia и Kodiaq. Базовая комплектация Rapid, которая называется Entry, будет стоить 636 тыс. рублей, а топовая комплектация - Style обойдется россиянам в 981 тыс. рублей. Такие данные привел «АВТОСТАТ».
Выросли в цене также Octavia и Kodiaq. Базовая комплектация Rapid, которая называется Entry, будет стоить 636 тыс. рублей, а топовая комплектация - Style обойдется россиянам в 981 тыс. рублей. Такие данные привел «АВТОСТАТ».
Автор: Северов Андрей