Яна Рудковская поделилась фото с красивым букетом в соцсети Instagram
Яна Рудковская выставила в соцсети Instagram фотографию с букетом нежно-розовых роз, которые понравились подписчикам. Жена Евгения Плющенко пожелала этим постом доброго утра Парижу, где сейчас отдыхает.
Яна Рудковская поделилась новой фотографией в соцсети Instagram. Продюсер предстала на фото, сидя на подоконнике в нежно-розовом костюме и с букетом роз такого же оттенка. Фотографию Яна сделала во Франции, где находиться на отдыхе. В подписи к посту написала «Good morning, Paris», что в переводе значит «Доброе утро, Париж».
Супруга Евгения Плющенко получила множество положительных комментариев. Многие оценили цветы, хорошую фигуру и постановку фотокартинки. За несколько часов после публикации пост набрал более 43 тысяч лайков.
Яна Рудковская поделилась новой фотографией в соцсети Instagram. Продюсер предстала на фото, сидя на подоконнике в нежно-розовом костюме и с букетом роз такого же оттенка. Фотографию Яна сделала во Франции, где находиться на отдыхе. В подписи к посту написала «Good morning, Paris», что в переводе значит «Доброе утро, Париж».
Супруга Евгения Плющенко получила множество положительных комментариев. Многие оценили цветы, хорошую фигуру и постановку фотокартинки. За несколько часов после публикации пост набрал более 43 тысяч лайков.
Автор: Страхова Дарья