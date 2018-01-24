Brazzers собрал неудачные сцены со съёмок в одну видеоподборку
Сотрудники сайта для взрослых Brazzers создали видеоподборку, в которую вошли неудачные сцены со съёмок. 7-минутный ролик содержит либо приличные кадры, либо заретушированные фрагменты фильмов.
Видеоподборка не содержит развратных сцен, большую часть видеозаписи занимает смех актёров и актрис, неудачно пытающихся вжиться в предложенные роли. Также в ролике, опубликованном на YouTube-канале Trendzz, показаны моменты неудачных манипуляций с одеждой, происходящих с сотрудниками и сотрудницами Brazzers.
Ранее зарубежный ресурс Boredpanda презентовал в Сети видеоподборку, демонстрирующую скоротечность времени.
Видеоподборка не содержит развратных сцен, большую часть видеозаписи занимает смех актёров и актрис, неудачно пытающихся вжиться в предложенные роли. Также в ролике, опубликованном на YouTube-канале Trendzz, показаны моменты неудачных манипуляций с одеждой, происходящих с сотрудниками и сотрудницами Brazzers.
Ранее зарубежный ресурс Boredpanda презентовал в Сети видеоподборку, демонстрирующую скоротечность времени.
Автор: Воробьева Алина