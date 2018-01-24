В Аргентине во время драки двух мужчин пострадал 8-месячный ребёнок
В Аргентине камера видеонаблюдения одного из супермаркетов зафиксировала драку двух мужчин, один из которых держал на руках 8-месячного ребёнка. В разгар словесного конфликта аргентинец, желая ударить оппонента, попал в малыша, от чего тот едва не вылетел из рук отца.
Видео разместил на своём канале в YouTube пользователь под ником Leonardo Otamendi, и вскоре оно распространилось не только по Аргентине, но и по всему земному шару. Уточняется, драка посетителей супермаркета имела место в городке Пальмира в начале января. Участники конфликта давно знали друг друга, их отношения в последнее время оставалась напряжёнными. Слово за слово, и один из пошёл в атаку, не взяв во внимание находящегося перед ним малыша. От удара в область головы ребёнок потерял сознание. Отец оставил его на прилавке и бросился в бой. Драку остановили очевидцы, оттащив разъярённых мужчин друг от друга.
Ранее сообщалось о попавшей на видео драке между двумя автоводителями.
Видео разместил на своём канале в YouTube пользователь под ником Leonardo Otamendi, и вскоре оно распространилось не только по Аргентине, но и по всему земному шару. Уточняется, драка посетителей супермаркета имела место в городке Пальмира в начале января. Участники конфликта давно знали друг друга, их отношения в последнее время оставалась напряжёнными. Слово за слово, и один из пошёл в атаку, не взяв во внимание находящегося перед ним малыша. От удара в область головы ребёнок потерял сознание. Отец оставил его на прилавке и бросился в бой. Драку остановили очевидцы, оттащив разъярённых мужчин друг от друга.
Ранее сообщалось о попавшей на видео драке между двумя автоводителями.
Автор: Воробьева Алина