Кирилл Терёшин вставил импланты в ноги
Знаменитый обладатель «рук-базук» Кирилл Терёшин вставил импланты в ноги. На опубликованном им в Instagram видео видно, что передвигаться ему тяжело.
Терёшин уточнил, что после операции на ногах прошло пару дней, передвигается он медленно, видимо, последствия оперативного вмешательства еще дают о себе знать. Ранее парню сделали операцию и вставили импланты также в руки, заменив ими синтол.
Терёшин уточнил, что после операции на ногах прошло пару дней, передвигается он медленно, видимо, последствия оперативного вмешательства еще дают о себе знать. Ранее парню сделали операцию и вставили импланты также в руки, заменив ими синтол.
Автор: Северов Андрей