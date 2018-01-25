В США расширили санкции против Северной Кореи
В США было принято решение расширить против Северной Кореи санкции. Информацию об этом обнародовала пресс-служба Министерства финансов Соединенных Штатов.
В документе сообщается, что в список внесены 9 юридических и 16 физических лиц, которые являются представителями Северной Кореи. Также ранее в Европе 17 человек попали в аналогичный перечень индивидуальных санкций.
США регулярно расширяет санкции против Северной Кореи. Последнее масштабное обновление подобного рода списков состоялось в декабре 2017 года.
В документе сообщается, что в список внесены 9 юридических и 16 физических лиц, которые являются представителями Северной Кореи. Также ранее в Европе 17 человек попали в аналогичный перечень индивидуальных санкций.
США регулярно расширяет санкции против Северной Кореи. Последнее масштабное обновление подобного рода списков состоялось в декабре 2017 года.
Автор: Екатерина Кузнецова