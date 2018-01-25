В Китае сертифицированы для новых смартфона Xiaomi
По данным сетевого издания Gizchina, в Китае сертифицированы два новых смартфона Xiaomi. О каких именно новинках идет речь пока неизвестно.
Модели получи номера MET7S и MEE7S. Как считают эксперты, речь может идти о Redmi Note 5, которые отличаются на рынке относительной бюджетностью. Это при том, что ранее появились слухи о прекращении выпуска серии Redmi Note. Через некоторое время инсайдеры опровергли эту информацию заявив, что новинки появятся в Поднебесной уже в феврале.
Эксперты предполагают, что смартфоны Xiaomi оснастят чипсетом Snapdragon 632, который пока не анонсирован. Камеру ожидают сдвоенную с разрешением 12 Мп.
Модели получи номера MET7S и MEE7S. Как считают эксперты, речь может идти о Redmi Note 5, которые отличаются на рынке относительной бюджетностью. Это при том, что ранее появились слухи о прекращении выпуска серии Redmi Note. Через некоторое время инсайдеры опровергли эту информацию заявив, что новинки появятся в Поднебесной уже в феврале.
Эксперты предполагают, что смартфоны Xiaomi оснастят чипсетом Snapdragon 632, который пока не анонсирован. Камеру ожидают сдвоенную с разрешением 12 Мп.
Автор: Екатерина Кузнецова