Сергея Семенова восстановили в университете
Сергей Семенов в своем Instagram признался, что его восстановили в университете. Осужденный за изнасилование Дианы Шурыгиной поблагодарил близких а поддержку.
Как признавался Семенов ранее, после выхода из тюрьмы он надеялся восстановиться на учебе, но с этим могли возникнуть проблемы. Теперь, после освобождения по УДО, всё стало лучше, молодой человек не боится за свое будущее.
"Как будто был на каникулах и снова на учебу вышел. Я бы не пришел к своему теперешнему мировоззрению, если бы не эти испытания. Спасибо огромное всем, за то, что уже год чувствую вашу поддержку", - поблагодарил фолловеров Семенов.
Фанаты принялись поздравлять молодого человека с этим радостным событием. Нашлись и хейтеры, которые напомнили Семенову об петиции, которая открыта в Сети против него.
Как признавался Семенов ранее, после выхода из тюрьмы он надеялся восстановиться на учебе, но с этим могли возникнуть проблемы. Теперь, после освобождения по УДО, всё стало лучше, молодой человек не боится за свое будущее.
"Как будто был на каникулах и снова на учебу вышел. Я бы не пришел к своему теперешнему мировоззрению, если бы не эти испытания. Спасибо огромное всем, за то, что уже год чувствую вашу поддержку", - поблагодарил фолловеров Семенов.
Фанаты принялись поздравлять молодого человека с этим радостным событием. Нашлись и хейтеры, которые напомнили Семенову об петиции, которая открыта в Сети против него.
Автор: Екатерина Кузнецова