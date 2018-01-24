Марию Максакову раскритиковали за мини-юбку и глубокое декольте
Мария Максакова, недавно ставшая блогером, удивила интернет-аудиторию откровенным нарядом. Пользователи Сети раскритиковали оперную диву, менее чем год назад потерявшую мужа, за мини-юбку и кофту с глубоким декольте, в которых знаменитость предстала перед камерами.
Хейтеры стали сочинять различные колкости, адресованные Марии Максаковой, касательно выбора её одежды. Они отметили, что оперная певица уже «отплакала» положенное время по убитому супругу и готова к новым любовным отношениям, всячески демонстрируя достоинства своей фигуры. Для этого она предпочла надеть для интервью кофту с глубоким декольте, подчёркивающим грудь, и максимально короткую юбку, приоткрывающую бёдра и оголяющую стройные ноги 40-летней исполнительницы.
Мария Максакова пока не прокомментировала нападки недоброжелателей. Она продолжает заниматься публичными делами, удивляя интернет-публику откровенными нарядами.
Хейтеры стали сочинять различные колкости, адресованные Марии Максаковой, касательно выбора её одежды. Они отметили, что оперная певица уже «отплакала» положенное время по убитому супругу и готова к новым любовным отношениям, всячески демонстрируя достоинства своей фигуры. Для этого она предпочла надеть для интервью кофту с глубоким декольте, подчёркивающим грудь, и максимально короткую юбку, приоткрывающую бёдра и оголяющую стройные ноги 40-летней исполнительницы.
Мария Максакова пока не прокомментировала нападки недоброжелателей. Она продолжает заниматься публичными делами, удивляя интернет-публику откровенными нарядами.
Автор: Воробьева Алина