"Дом-2": Влад Кадони довел беременную Ольгу Рапунцель до слез
Ведущий программы "Дом-2" Влад Кадони довел беременную Ольгу Рапунцель до слез. Причиной конфликта стала тема их взаимоотношений с Дмитрием Дмитриенко.
На лобном месте Кадони поинтересовался у Рапунцель почему они постоянно скандалят с супругом. Он отметил, что конфликты видят не только участники проекта, но и зрители.
В ответ на обвинения беременная звезда расплакалась и заявила, что устала от проекта и Кадони в частотности. На что телеведущий поинтересовался, почему она тогда до сих пор находится на "Доме-2".
"Чего ты в Диму вцепилась? Считает, что мы силой его заберем? Это смешно, комизм на грани сумашествия", - заявил Влад Кадони. Участники телестройки, в свою очередь, отметили, что из-за беременности Рапунцель ведет себя неадекватно.
На лобном месте Кадони поинтересовался у Рапунцель почему они постоянно скандалят с супругом. Он отметил, что конфликты видят не только участники проекта, но и зрители.
В ответ на обвинения беременная звезда расплакалась и заявила, что устала от проекта и Кадони в частотности. На что телеведущий поинтересовался, почему она тогда до сих пор находится на "Доме-2".
"Чего ты в Диму вцепилась? Считает, что мы силой его заберем? Это смешно, комизм на грани сумашествия", - заявил Влад Кадони. Участники телестройки, в свою очередь, отметили, что из-за беременности Рапунцель ведет себя неадекватно.
Автор: Северов Андрей