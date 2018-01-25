Canalys признал iPhone X самым продаваемым смартфоном в 4-м квартале 2017 года
Аналитическая компания Canalys провела анализ мирового рынка смартфонов в 4-м квартале 2017 года. По данным экспертов, самой продаваемой моделью за отчетных период стал iPhone X.
В конце 2017-го Apple реализовала 29 млн экземпляров флагманского смартфона. Среди факторов, которые позитивно повлияли на динамику продаж iPhone X, специалисты выделили услугу быстрой рассрочки и обмен прошлой генерации смартфона с доплатой на новую.
Несмотря на проблемы с поставками устройства, в начале ноября компания нарастила производство. В связи с этим удалось повысить спрос на гаджет. Также в перечне самых продаваемых за этот период оказались iPhone SE, 6s, 7 и 8.
В конце 2017-го Apple реализовала 29 млн экземпляров флагманского смартфона. Среди факторов, которые позитивно повлияли на динамику продаж iPhone X, специалисты выделили услугу быстрой рассрочки и обмен прошлой генерации смартфона с доплатой на новую.
Несмотря на проблемы с поставками устройства, в начале ноября компания нарастила производство. В связи с этим удалось повысить спрос на гаджет. Также в перечне самых продаваемых за этот период оказались iPhone SE, 6s, 7 и 8.
Автор: Екатерина Кузнецова