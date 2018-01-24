Алексей Хотин выполнил обязательства перед «Альфа-банком», подтвердив свою платежеспособность
После октябрьских событий, связанных с подачей исков в московские Мещанский и Арбитражный суды со стороны “Альфа-банка”, структуры, владельцем которых является Алексей Хотин, подтвердили платежеспособность. Они вернули долг в размере $41.6 млн до 13 декабря.
Таким образом, были выполнены условия мирового соглашения, утвержденные после решения Арбитражного суда. В заявлении были выдвинуты требования, касающиеся досрочного погашения задолженности - $43.3 млн, по кредитному договору, а также сюда вошли $700 млн, согласно договорам поручительства.
Представители мажоритарного акционера банка “Югра” отметили, что “Альфа-банк” не имел основания для принятия такого решения. ООО “Фазис”, владельцем которой является Алексей Хотин, добросовестно выполняла свои обязательства перед кредиторами, а также во время разбирательства стороны пришли к мирному соглашению.
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Таким образом, были выполнены условия мирового соглашения, утвержденные после решения Арбитражного суда. В заявлении были выдвинуты требования, касающиеся досрочного погашения задолженности - $43.3 млн, по кредитному договору, а также сюда вошли $700 млн, согласно договорам поручительства.
Представители мажоритарного акционера банка “Югра” отметили, что “Альфа-банк” не имел основания для принятия такого решения. ООО “Фазис”, владельцем которой является Алексей Хотин, добросовестно выполняла свои обязательства перед кредиторами, а также во время разбирательства стороны пришли к мирному соглашению.
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Автор: Роман