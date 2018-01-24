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Китайский автомобильный рынок остаётся самым крупным в мире уже 9 лет подряд
Китайский автомобильный рынок снова стал самым крупным в мире. На этой позиции КНР оказывается уже 9 раз подряд, несмотря на падание объёмов продаж.

Китайский автомобильный рынок остаётся самым крупным в мире уже 9 лет подряд


В 2017 году на территории Китая было реализовано 24 миллиона 718 тысяч новых автомобилей. Это на 1,4% больше, чем в предыдущем году. В данном случае речь идёт о легковых транспортных средствах. Вместе с грузовыми машинами и различными автобусами эта цифра вырастит ещё на 4 миллиона и 160 тысяч, а общий рост продаж составит 3,2%. При этом нужно учитывать, что в 2016 году скачёк составил сразу 14%. Тенденция указывает на некоторый спад роста продаж, тем не менее, этого хватило, чтобы снова занять лидирующую позицию в мире.

На сегодняшний день эксперты предсказывают стабилизацию рынка и уменьшение количество продаж. Дальнейший рост отрасли уже не составит десятки процентов и будет увеличиваться на 2-3 единицы в год. Это станет следствием увеличения налога на покупку новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. С другой стороны на рынок уже начинает действовать новый фактор, также заслуживающий внимания. Речь идёт о развитии электротранспорта и налоговых послаблений на эту продукцию со стороны государства. Власти Китая намерены снизить уровень загрязнённости в промышленных и крупных городах благодаря "зелёным" автомобильным технологиям. Именно поэтому сборы, взимаемые при покупки машин с электромоторами снова отложены, как и прежде их отодвинули на год, размышляя над дальнейшими решениями.

Ранее сообщалось, что Mitsubishi планирует на 60% увеличить продажи в РФ в 2018 году.

Автор: Валерий Селезнев
Вчера, 22:40
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