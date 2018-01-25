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"Роскосмос": После уничтожения МКС на Землю упадет 120 тонн несгоревших обломков
Замначальника отдела баллистики РКК "Энергия" Рафаил Муртазин рассказал, как именно будет проходить процесс уничтожения МКС. По данным эксперта, на высоте 279 км станция достигнет точки невозврата, а на Землю рухнут 120 тонн несгоревших обломков, передает РИА Новости.

"Роскосмос": После уничтожения МКС на Землю упадет 120 тонн несгоревших обломков


Общая масса МКС равна 450 тонн. Средняя величина обломков будет составлять от 50 гр до 100 км, что аналогично весу частей станции "Мир". С высоты 400 км от Земли начнется уничтожение МКС. На 333-км орбите ее покинут косманавты, на 279 стартует "точка невозврата", а на 110 км - отделятся солнечные батареи. После МКС распадется на отдельные модули, которые на высоте 70 км начнут разрушаться. Упадут они в особом районе Тихого океана.

Для сведения с орбиты понадобиться до 7450 кг топлива. Солнечные батареи будут использованы в качестве паруса для торможения.

Автор: Екатерина Кузнецова
Сегодня, 03:00
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