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Самая маленькая в мире муха получила название в честь Арнольда Шварценеггера
Биологи из США назвали обнаруженную ими самую маленькую в мире муху, на данный момент известную науке, в честь Арнольда Шварценеггера. Длина насекомого составляет менее 400 микрометров, оно относится к семейству Phoridae (горбатки).

Самая маленькая в мире муха получила название в честь Арнольда Шварценеггера


Один из соавторов научной работы, опубликованной на страницах зарубежного издания Biodiversity Data Journal, энтомолог Брайан Браун рассказал: «Увидев впервые «фактурные» лапки миниатюрной мухи, я понял, что не могу назвать это насекомое иначе, как только в честь Арнольда Шварценеггера. Этот человек является в современном мире образцом для подражания и значительной фигурой в политике. Лично я почерпнул из его биографии, что также могу увеличить мышцы с помощью тренировок».

По словам американских биологов, самая маленькая на земном шаре муха обитает, как правило, в тропиках и субтропиках. Взрослые особи пьют сок растений, личинки же обладают более разнообразными «вкусовыми пристрастиями»: они способны, «зомбируя» муравьёв и пчёл, вынуждать их сбегать из муравейников либо ульев и погибать вдали от сородичей.

Учёные продолжают изучение мухи «Арни», надеясь в скором будущем узнать больше об образе жизни и повадках насекомого-рекордсмена.

Ранее «Актуальные новости» сообщали об открытом биологами новом виде ос, не имеющих жала, получивших название в честь злодея из «Гарри Поттера».

Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 20:31
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