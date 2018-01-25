BMW X3, Volkswagen T-Roc и Mazda CX-5 поборятся за звание лучшего автомобиля 2017 года
Определились финалисты конкурса World Car of the Year, в рамках которого эксперты выберут лучший автомобиль 2017 года. В финал вышли 10 моделей мировых автопроизводителей, среди которых BMW X3, Volkswagen T-Roc и Mazda CX-5.
28 марта в Нью-Йорке будет объявлен лучший автомобиль 2018 года. Определять победителя будут 82 журналиста со всех стран мира.
Журналистам предстоит нелегкий выбор между такими моделями: BMW X3, Volkswagen T-Roc, Mazda CX-5, Toyota Camry, Nissan LEAF, Land Rover Discovery, Range Rover Velar, Volvo XC60, Alfa Romeo Giulia, Kia Stinger.
Кроме основной номинации есть еще дополнительные: «лучший дизайн», «лучший спорткар», «лучший премиальный автомобиль», «лучший городской автомобиль», «лучший зеленый автомобиль».
28 марта в Нью-Йорке будет объявлен лучший автомобиль 2018 года. Определять победителя будут 82 журналиста со всех стран мира.
Журналистам предстоит нелегкий выбор между такими моделями: BMW X3, Volkswagen T-Roc, Mazda CX-5, Toyota Camry, Nissan LEAF, Land Rover Discovery, Range Rover Velar, Volvo XC60, Alfa Romeo Giulia, Kia Stinger.
Кроме основной номинации есть еще дополнительные: «лучший дизайн», «лучший спорткар», «лучший премиальный автомобиль», «лучший городской автомобиль», «лучший зеленый автомобиль».
Автор: Северов Андрей