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В мае состоится презентация очередной версии ОС Android под названием Pineapple
Стало известно, что в мае состоится презентация очередной версии операционной системы Android. Она получит название Pineapple, что переводится как "Ананас".

В мае состоится презентация очередной версии ОС Android под названием Pineapple


Как стало известно, презентация новинки состоится в рамках Google I/O, ежегодной конференции, куда съезжаются разработчики в различных сферах IT со всего мира. Мероприятие запланировано на 8-10 мая и пройдёт в Калифорнии, в Амфитеатре на береговой линии Маунтин-Вью. Именно там Google представит новинку, как всегда получившую название в честь очередной сладости, на этот раз выбор пал на тропический фрукт ананас.

В настоящий момент эксперты не могут дать точную оценку данному событию, так как неясна целесообразность подобного шага. Последняя версия мобильной операционной системы Android Oreo на данный момент занимает лишь 0,7% всех устройств с ОС данного семейства. Переход на новинку происходит крайне неохотно. Частично на это влияет неспособность многих смартфонов автоматически переходить на новый дистрибутив. Только на презентации станет известно, когда именно новинка попадёт на рынок.

Ранее сообщалось, что Telegram выпустил новую версию мессенджера для Android.

Автор: Валерий Селезнев
Вчера, 23:40
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