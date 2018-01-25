Valve: Следующая крупная распродажа Steam стартует 15 февраля
Согласно официальным сведениями компании Valve, следующая крупная распродажа игр на ресурсе Steam стартует 15 февраля. Какие именно продукты предложат геймерам по скидке пока неизвестно.
Акция приурочена ко дню празднования Нового Года в Китае, который принято отмечать 16 февраля. Продлится мероприятие до 19 февраля включительно. Распродажа в Steam получила название "Лунный Новый год".
Аналогичное предложение действовало и в 2016 году, но в 2017-м акцию решили не проводить. Какие именно игры Valve предложит со скидкой пока не сообщается.
Акция приурочена ко дню празднования Нового Года в Китае, который принято отмечать 16 февраля. Продлится мероприятие до 19 февраля включительно. Распродажа в Steam получила название "Лунный Новый год".
Аналогичное предложение действовало и в 2016 году, но в 2017-м акцию решили не проводить. Какие именно игры Valve предложит со скидкой пока не сообщается.
Автор: Екатерина Кузнецова