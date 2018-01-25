Финалистке «Мисс Италия» Алессие Спаньюло пожелали смерти за появление на подиуме с младенцем
Одна из 18 финалисток ежегодного конкурса красоты «Мисс Италия» Алессия Спаньюло получила в свой адрес от интернет-аудитории шквал критики и даже пожелания умереть за то, что она вышла на подиум с 6-месячной дочерью. Модель стала первой участницей подобных соревнований, которая продефилировала с младенцем на руках.
В Instagram Алессии Спаньюло некоторые фолловеры осудили участницу «Мисс Италия» за подобный поступок и порекомендовали сидеть дома и смотреть за ребёнком. Однако сама финалистка уверена: своим примером она показала молодым матерям, что всегда можно реализовать свои мечты, если стремиться к этому.
В 1987 году победительницу «Мисс Италия» Мирку Виолу лишили титула после её признания в том, что она имеет ребёнка. Правила изменили в 1994 году, и с тех пор матери также могут участвовать в конкурсе.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о том, что Ольга Бузова станет почётной гостьей на конкурсе «Мисс Смоленск».
В Instagram Алессии Спаньюло некоторые фолловеры осудили участницу «Мисс Италия» за подобный поступок и порекомендовали сидеть дома и смотреть за ребёнком. Однако сама финалистка уверена: своим примером она показала молодым матерям, что всегда можно реализовать свои мечты, если стремиться к этому.
В 1987 году победительницу «Мисс Италия» Мирку Виолу лишили титула после её признания в том, что она имеет ребёнка. Правила изменили в 1994 году, и с тех пор матери также могут участвовать в конкурсе.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о том, что Ольга Бузова станет почётной гостьей на конкурсе «Мисс Смоленск».
Автор: Воробьева Алина