Папа Римский призвал журналистов не распространять фейковые новости
Папа Римский в своей речи на Всемирном католическом дне социальных коммуникаций подчеркнул большую опасность фейковых новостей. Понтифик призвал журналистов нести людям правду.
Папа Римский выразил мнение, что нужно избегать «демонизации» оппонента, такие действия приводят к войнам. По его словам, Адам и Ева впали в грех во времена зарождения человечества, из-за первой фейковой новости, которую сообщил им змей.
Отдельно Понтифик обратился к журналистам, призвав их искать и нести истину. Главная задача журналиста, по его мнению, не скорость распространения новостей, а то, как она повлияет на жизни людей.
Папа Римский выразил мнение, что нужно избегать «демонизации» оппонента, такие действия приводят к войнам. По его словам, Адам и Ева впали в грех во времена зарождения человечества, из-за первой фейковой новости, которую сообщил им змей.
Отдельно Понтифик обратился к журналистам, призвав их искать и нести истину. Главная задача журналиста, по его мнению, не скорость распространения новостей, а то, как она повлияет на жизни людей.
Автор: Северов Андрей