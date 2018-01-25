Илон Маск и Эмбер Хёрд снова провели вечер вместе, посетив ресторан

Слухи о том, что Илон Маск снова видится с Эмбер Хёрд, всё чаще находят подтверждение. Пару видели в компании друзей в Чили, где они все вместе отмечали Рождество, а до этого бывшие влюблённые ужинали в ресторане и даже целовались. Кроме того, их видели в одном из ночных клубов Голливуда. Вот и недавно они оказались замеченными в Лос-Анджелесе и снова наедине. Поклонники звёздной пары тут же заговорили о её воссоединении, но это, по признанию людей из их окружения, не совсем так.Похоже, что Илон Маск и Эмбер Хёрд действительно смогли вернуть былые отношения, но лишь отчасти. Теперь они общаются как очень хорошие друзья, не скрывая этого. Видимо боль в сердце от расставания, о котором говорил глава Tesla в интервью журналу Rolling Stones, прошла и он снова готов проводить время в обществе бывшей возлюбленной. В данный момент также нет ясности, кто же сделал первый шаг для возобновления дружеских отношений. Ранее бизнесмен признавался, что больше инициативы в вопросе расставания проявила именно кинозвезда и фактически это она положила конец роману.