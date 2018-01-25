Ученые впервые клонировали обезьян по "методу овечки Долли"
Ученые из Китая впервые клонировали обезьян по "методу овечки Долли". Приматы получили имена Чжун Чжун и Хуа Хуа, сообщает научное издание Cell.
По словам исследователей, использовались разные методики переноса ядра, одна из которых показала максимальную эффективность. После череды проб и неудач удалось клонировать мартышку. Также ученые создали особое сочетание молекул и ферментов РНК, которое защитило оболочку ДНК от повреждение.
В результате удалось достичь того, что суррогатная мать произвела на свет двух макак с аналогичными ДНК. Оба примата здоровы и развиваются также, как и другие представители их вида.
По словам исследователей, использовались разные методики переноса ядра, одна из которых показала максимальную эффективность. После череды проб и неудач удалось клонировать мартышку. Также ученые создали особое сочетание молекул и ферментов РНК, которое защитило оболочку ДНК от повреждение.
В результате удалось достичь того, что суррогатная мать произвела на свет двух макак с аналогичными ДНК. Оба примата здоровы и развиваются также, как и другие представители их вида.
Автор: Екатерина Кузнецова