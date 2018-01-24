В Москве автомобиль врезался в автобусную остановку, 1 человек погиб и четверо пострадали
Сегодня вечером в Москве автомобиль врезался в автобусную остановку. По данным очевидцев, в результате ДТП 1 человек погиб, четверо пострадали.
Инцидент зафиксирован на Проспекте Мира. Водитель транспортного средства по неизвестным причинам въехал в остановку близ дома №68. От полученных травм он скончался до приезда медиков.
В результате аварии также пострадали четверо человек, которые в тот момент находились на остановке. Травмы одного из них оцениваются как тяжелые.
На место ДТП выехали правоохранители и медики. Обстоятельства ДТП выясняются.
Инцидент зафиксирован на Проспекте Мира. Водитель транспортного средства по неизвестным причинам въехал в остановку близ дома №68. От полученных травм он скончался до приезда медиков.
В результате аварии также пострадали четверо человек, которые в тот момент находились на остановке. Травмы одного из них оцениваются как тяжелые.
На место ДТП выехали правоохранители и медики. Обстоятельства ДТП выясняются.
Автор: Екатерина Кузнецова