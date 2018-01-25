Instagram: Анастасия Волочкова сфотографировалась обнажённой в русской бане
Анастасия Волочкова опубликовала на странице в Instagram откровенный снимок, на котором запечатлена абсолютно обнажённой, прикрыв тело ногами. Сфотографировалась знаменитость в русской бане, выполненной, по утверждению звезды, по авторскому дизайну: помещение декорировано изображениями нот и танцующих балерин.
Подписчикам Instagram понравилась фотопубликация, они отметили цветущий и опрятный вид Анастасии Волочковой, в частности, её причёску и макияж. В комментариях поклонники пожелали ей здоровья, похвалив за посещение полезной русской бани, и счастья в личной жизни, выразив надежду, что обнажённую балерину сфотографировала не её дочь, а надёжный и любящий мужчина.
Ранее Анастасия Волочкова поделилась с фолловерами снимком с празднования 42-летия.
Подписчикам Instagram понравилась фотопубликация, они отметили цветущий и опрятный вид Анастасии Волочковой, в частности, её причёску и макияж. В комментариях поклонники пожелали ей здоровья, похвалив за посещение полезной русской бани, и счастья в личной жизни, выразив надежду, что обнажённую балерину сфотографировала не её дочь, а надёжный и любящий мужчина.
Ранее Анастасия Волочкова поделилась с фолловерами снимком с празднования 42-летия.
Автор: Воробьева Алина