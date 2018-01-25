В Сети появилось видео зафиксированного в 1950-х годах НЛО
В Сети появилось видео, на которое попал НЛО, зафиксированный в 1950-х годах. Автором ролика является исследователь Билли Мейером.
После анализа видео Билли Мейера было обнаружено, что причиной вибрации НЛО является эквивалент магнитного поля Земли. После ее завершения космический корабль принимает полностью стабильное состояние.
Пользователи задались вопросом, могут ли ученые построить космический корабль, который бы также легко перейти в плазменное состояние, чтобы путешествовать со скоростью света. За непродолжительное время ролик с таинственным НЛО собрал огромное количество просмотров.
После анализа видео Билли Мейера было обнаружено, что причиной вибрации НЛО является эквивалент магнитного поля Земли. После ее завершения космический корабль принимает полностью стабильное состояние.
Пользователи задались вопросом, могут ли ученые построить космический корабль, который бы также легко перейти в плазменное состояние, чтобы путешествовать со скоростью света. За непродолжительное время ролик с таинственным НЛО собрал огромное количество просмотров.
Автор: Валерия Орлова