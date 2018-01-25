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Оксана Самойлова показала большую грудь в купальнике
Жена популярного рэпера Джигана Оксана Самойлова показала эффектную фотографию в купальнике, в котором отчетливо выделяется ее грудь. На снимке она держит за руку своего любимого мужа, но его лица не видно. Соответствующий снимок появился в профиле молодой мамы в социальной сети Instagram.

Оксана Самойлова показала большую грудь в купальнике


«Я практически никогда не говорю в инста о работе, считаю это скучным и сложным для массового восприятия))со стороны кажется что мы всегда отдыхаем и пусть так будет всегда))) и вам того же желаю)», - подписала публикацию Оксана Самойлова.

Пользователям понравилась фотография жены Джигана. На ней Самойлова выглядит красивой и отдохнувшей. Многие заметили, что ее купальник очень похож на тот, который надевала Ольга Бузова на отдыхе в Таиланде, однако на ней он сидит лучше. Также пользователи обратили внимание на грудь многодетной мамы, которая выделяется на снимке. Некоторые сочли, что матери троих детей нужно выбирать более скромные наряды.

За непродолжительное время публикация Оксаны Самойловой собрала огромное количество лайков и комментариев.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 08:53
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