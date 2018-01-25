Обнаружена звезда TRAPPIST-1 и вращающиеся вокруг нее пригодные для жизни планеты
Ученые из Бельгии в 2017 году обнаружили звезду TRAPPIST-1 и вращающиеся вокруг нее 7 планет, несколько из них пригодны для жизни. Движение этих планет по вытянутой орбите не дает им остыть.
TRAPPIST-1 находится в созвездии Водолея, ее характеризует нескольких планет с наличием воды в жидком состоянии. Ученые из Венгрии и США провели математические расчеты и сделали модель: орбит, по которым движутся планеты, их температуры и состояния атмосферы. Результаты показали, что на 6-ти планетах имеется вода в различных состояниях, а на одной, возможно, есть океан.
Американская ученая Эми Барр назвала самым интересным открытием орбиты движения пригодных для жизни планет. Планеты движутся по вытянутой орбите вокруг звезды, чем-то похожей на форму яйца. Приближение и отдаление от звезды заставляет нагреваться внутренности этих планет, поэтому мантия находится в жидком состоянии, что дает возможность существования жизни на их поверхности.
TRAPPIST-1 находится в созвездии Водолея, ее характеризует нескольких планет с наличием воды в жидком состоянии. Ученые из Венгрии и США провели математические расчеты и сделали модель: орбит, по которым движутся планеты, их температуры и состояния атмосферы. Результаты показали, что на 6-ти планетах имеется вода в различных состояниях, а на одной, возможно, есть океан.
Американская ученая Эми Барр назвала самым интересным открытием орбиты движения пригодных для жизни планет. Планеты движутся по вытянутой орбите вокруг звезды, чем-то похожей на форму яйца. Приближение и отдаление от звезды заставляет нагреваться внутренности этих планет, поэтому мантия находится в жидком состоянии, что дает возможность существования жизни на их поверхности.
Автор: Северов Андрей