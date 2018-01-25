Адвокат: Армен Джигарханян настроен только на развод с Виталиной Цымбалюк-Романовской
После выписки из больницы, где Армен Джигарханян лечился от простуды, артиста шокировали новостью о том, что юридически Виталина Цымбалюк-Романовская до сих пор является его законной женой. В конце декабря минувшего года её адвокаты подали апелляционную жалобу в отношении решения суда I инстанции, поскольку 27 ноября мировым судом было принято постановление о расторжении брака.
Об этом рассказал адвокат Армена Джигарханяна Евгений Парфенов в интервью изданию «Комсомольская правда». Он уточнил, что актёра новость о сохранении брачного союза крайне расстроила, ведь из-за этого он не может урегулировать свои имущественные вопросы, однако артист настроен исключительно на развод, не допуская никаких иных вариантов. По словам юриста, очередное судебное заседание назначено на последний день января. Даже в случае оставления судом апелляционной инстанции всего без изменения, брак всё равно расторгнут в тот же день, после чего Армен Джигарханян зарегистрирует полученный документ в ЗАГСе, получив на руки свидетельство о разводе.
Тем не менее, Евгений Парфенов удержался от точных прогнозов, намекая на попытку Виталины Цымбалюк-Романовской и ее адвокатов затянуть процесс. По его словам, оппоненты уже пытались найти точки соприкосновения, настояв на личной встрече с Арменом Джигарханяном, однако примирения быть не может, так как артист настроен категорично, не допуская никаких возможностей мировых договорённостей.
Также Евгений Парфенов отметил, что в отношении пока ещё супруги Армена Джигарханяна возбуждены несколько уголовных дел, отзыв которых уже невозможен. Так, Виталине Цымбалюк-Романовской предъявлены обвинения в нарушении неприкосновенности частной жизни за сбор и распространение в СМИ информации о личной жизни актёра без его согласия, а также подготавливается дело по статье мошенничество: приобретение обманом квартиры и хищение денег после продажи жилплощади. На днях материалы направят в суд.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о примирении Армена Джигарханяна и его приёмного сына Степана после нескольких десятилетий вражды.
Об этом рассказал адвокат Армена Джигарханяна Евгений Парфенов в интервью изданию «Комсомольская правда». Он уточнил, что актёра новость о сохранении брачного союза крайне расстроила, ведь из-за этого он не может урегулировать свои имущественные вопросы, однако артист настроен исключительно на развод, не допуская никаких иных вариантов. По словам юриста, очередное судебное заседание назначено на последний день января. Даже в случае оставления судом апелляционной инстанции всего без изменения, брак всё равно расторгнут в тот же день, после чего Армен Джигарханян зарегистрирует полученный документ в ЗАГСе, получив на руки свидетельство о разводе.
Тем не менее, Евгений Парфенов удержался от точных прогнозов, намекая на попытку Виталины Цымбалюк-Романовской и ее адвокатов затянуть процесс. По его словам, оппоненты уже пытались найти точки соприкосновения, настояв на личной встрече с Арменом Джигарханяном, однако примирения быть не может, так как артист настроен категорично, не допуская никаких возможностей мировых договорённостей.
Также Евгений Парфенов отметил, что в отношении пока ещё супруги Армена Джигарханяна возбуждены несколько уголовных дел, отзыв которых уже невозможен. Так, Виталине Цымбалюк-Романовской предъявлены обвинения в нарушении неприкосновенности частной жизни за сбор и распространение в СМИ информации о личной жизни актёра без его согласия, а также подготавливается дело по статье мошенничество: приобретение обманом квартиры и хищение денег после продажи жилплощади. На днях материалы направят в суд.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о примирении Армена Джигарханяна и его приёмного сына Степана после нескольких десятилетий вражды.
Автор: Воробьева Алина