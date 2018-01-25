Астрономы: Скорость пролета темной материи через Землю является низкой
В ходе наблюдения за старейшими звездами Галактики ученым в области астрофизики удалось выяснить, что скорость движения темной материи в окрестностях Солнца и Земли является очень низкой. Материалы исследования опубликованы на страницах профильного журнала Physical Review Letters.
На протяжении долгого времени ученые считали, что в составе Вселенной находится видимая материя, которая является основой черных дыр, светил, туманности, скопления пыли и планет. Однако первые наблюдения в этой области показали, что звезды, расположенные на окраинах, осуществляют движение с невозможно гиперскоростью.
Как считают ученые, причиной этого служит таинственная субстанция, ведь на ее долю приходится 75% массы всей материи, присутствующей во Вселенной. Как правильно, каждое звездное скопление имеет в 8-10 раз больше темной материи, чем видимой и она не дает звездам «разбежаться».
Скорость движения тёмной материи вблизи Земли ученые вычислили посредством использования карты ночного неба, которая была подготовлена в рамках проекта SDSS. Также в исследовании была использована компьютерная модель Галактики. Эти замеры показали специалистам, что клубы темной материи, находящиеся рядом с Солнечной системой, должны двигаться медленнее, чем говорит теория.
На протяжении долгого времени ученые считали, что в составе Вселенной находится видимая материя, которая является основой черных дыр, светил, туманности, скопления пыли и планет. Однако первые наблюдения в этой области показали, что звезды, расположенные на окраинах, осуществляют движение с невозможно гиперскоростью.
Как считают ученые, причиной этого служит таинственная субстанция, ведь на ее долю приходится 75% массы всей материи, присутствующей во Вселенной. Как правильно, каждое звездное скопление имеет в 8-10 раз больше темной материи, чем видимой и она не дает звездам «разбежаться».
Скорость движения тёмной материи вблизи Земли ученые вычислили посредством использования карты ночного неба, которая была подготовлена в рамках проекта SDSS. Также в исследовании была использована компьютерная модель Галактики. Эти замеры показали специалистам, что клубы темной материи, находящиеся рядом с Солнечной системой, должны двигаться медленнее, чем говорит теория.
Автор: Валерия Орлова