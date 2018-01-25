В Москве на улице Артюхиной был обнаружен труп женщины
Найден труп женщины в Москве на улице Артюхиной. ГУ МВД сообщает о начале проверки по данному происшествию.
Труп женского пола был найден в районе Текстильщики. На лице и теле были обнаружены многочисленные гематомы. Смерть женщины наступила за 11 часов до того, как ее тело обнаружили.
Тело отправлено на медэкспертизу для установления официальной причины смерти, по факту произошедшего начата проверка.
Труп женского пола был найден в районе Текстильщики. На лице и теле были обнаружены многочисленные гематомы. Смерть женщины наступила за 11 часов до того, как ее тело обнаружили.
Тело отправлено на медэкспертизу для установления официальной причины смерти, по факту произошедшего начата проверка.
Автор: Северов Андрей