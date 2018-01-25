Lada Vesta обзавелась дисковыми тормозами
Lada Vesta получила новое оснащение. Отечественный седан оснастили дисковыми тормозами, которые будут доступны в версиях с 1,8-литровым мотором под капотом. Речь идет о комплектациях Comfort, Luxe и Exclusive.
Кроме того, отметили создатели Lada Vesta, у всех седанов появилась розетка на 12 Вт для удобства пассажиров, сидящих на заднем ряде сидений. Также установлены трехуровневый подогрев сидений, мультифункциональный руль, задний подлокотник и подогрев задних сидений.
В топовых версиях Lada Vesta SW и SW Cross скоро должна появиться функция автоматического выключения фар, разъем USB и подсветка в интерьере, но точные даты введения новшеств пока не называются. Не исключено, что это случится во время апгрейда.
Кроме того, отметили создатели Lada Vesta, у всех седанов появилась розетка на 12 Вт для удобства пассажиров, сидящих на заднем ряде сидений. Также установлены трехуровневый подогрев сидений, мультифункциональный руль, задний подлокотник и подогрев задних сидений.
В топовых версиях Lada Vesta SW и SW Cross скоро должна появиться функция автоматического выключения фар, разъем USB и подсветка в интерьере, но точные даты введения новшеств пока не называются. Не исключено, что это случится во время апгрейда.
Автор: Вера Антонова