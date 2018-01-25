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В США начались ключевые испытания зонда для исследования Солнца
Ученые из NASA начали проводить ключевые испытания автоматической межпланетной станции, которая впоследствии отправится к Солнцу. В пресс-службе космического ведомства США сообщили, что тестирование стартовало на прошлой неделе.

В США начались ключевые испытания зонда для исследования Солнца


Изначально специалисты проверили зонд на тепловых испытаниях. Так, космический аппарат был помещен в вакуумную камеру, чтобы установить, как он выдерживает те или иные температуры. Все тестирования будут проходить на протяжении семи недель, поэтому завершатся они в марте. После этого состоятся финальные испытания зонда. Космический аппарат запустят 31 июля нынешнего года с космодрома, расположенного во Флориде на мысе Канаверал.

Как планируют в NASA, в ноябре зонд будет находиться от Солнца на расстоянии 6,4 миллиона километров. Это означает, что космический аппарат станет пребывать в пределах короны Звезды, где температура может достигать отметки 500 тысяч кельвинов. По словам исследователей, до 2025 года зонд должен облететь солнечную орбиту 24 раза, разгоняясь до скорости 724 тысячи километров в час. На каждый виток он потратит 88 дней.

Стоимость космического аппарата NASA составляет 1,5 миллиардов долларов, на его борту будут находиться четыре комплекта инструментов. С помощью них ученые впоследствии смогут рассчитать измерения солнечной радиации. Также аппарат будет передавать на Землю фотографии.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 10:35
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