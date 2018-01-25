В Ростове-на-Дону 4-летний мальчик обварился кипятком
В Ростове-на-Дону мальчик четырех лет обварился кипятком. Инцидент случился вечером накануне в одной из квартир дома по улице Шеболдаева. Об этом пишут региональные медиа.
Как известно, ребенок перевернул на себя кастрюлю с кипяченой водой, когда его мама готовила ужин. Тут же женщина вызвала скорую помощь. Врачи диагностировали у мальчика ожог обеих стоп. Медицинская помощь была оказана ребенку на месте.
СМИ пишут, что женщина намерена все же обратиться в стационарную лечебницу, чтобы ребенка тщательно осмотрели.
Как известно, ребенок перевернул на себя кастрюлю с кипяченой водой, когда его мама готовила ужин. Тут же женщина вызвала скорую помощь. Врачи диагностировали у мальчика ожог обеих стоп. Медицинская помощь была оказана ребенку на месте.
СМИ пишут, что женщина намерена все же обратиться в стационарную лечебницу, чтобы ребенка тщательно осмотрели.
Автор: Вера Антонова