В Уфе на улице задержан мужчина с окровавленным топором после нападения на человека
В Уфе полицейскими на улице был задержан мужчина с окровавленным топором. Как оказалось, перед этим он напал на своего знакомого и оставил умирать.
По данным региональных СМИ, преступление было совершено 24 января в вечернее время. Мужчины в одной из квартир в столице Башкирии распивали спиртное, и между ними случился конфликт. Тогда хозяин квартиры взял топор и напал на оппонента. Пострадавшему удалось выбежать на улицу и позвать на помощь, тогда как злоумышленник скрылся с окровавленным топором. Вскоре он был задержан правоохранителями.
Было установлено, что нападавший ранее уже был судим. По факту кровавой драки открыто уголовное дело. Расследование продолжается.
По данным региональных СМИ, преступление было совершено 24 января в вечернее время. Мужчины в одной из квартир в столице Башкирии распивали спиртное, и между ними случился конфликт. Тогда хозяин квартиры взял топор и напал на оппонента. Пострадавшему удалось выбежать на улицу и позвать на помощь, тогда как злоумышленник скрылся с окровавленным топором. Вскоре он был задержан правоохранителями.
Было установлено, что нападавший ранее уже был судим. По факту кровавой драки открыто уголовное дело. Расследование продолжается.
Автор: Вера Антонова