В Челябинске грузовик после аварии вылетел на автобусную остановку
В Челябинске грузовик вылетел на остановку после столкновения с «ГАЗелью», перевозящей колбасные изделия. Момент ДТП попал на видеорегистратор. Авария была зафиксирована вчера, 24 января, на Копейском шоссе.
Отмечается, что около полудня 21-летний молодой человек, находящийся за рулем грузового транспортного средства, протаранил «ГАЗель», которая поворачивала налево на регулируемом перекрестке. Последним автомобилем управлял 58-летний мужчина. В результате обе грузовые машины выскочили на тротуар, а колбаса и полуфабрикаты выпали из «ГАЗели» и рассыпались по земле. Водитель, протараненного автомобиля получил ряд травм, но после осмотра медиками был отпущен домой.
Как сообщили очевидцы, после ДТП разлетевшуюся мясную продукцию горожане помогли собрать в ящики. На место аварии оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов для составления протокола. Отмечается, что по факту случившегося инициировано проведение проверки.
Отмечается, что около полудня 21-летний молодой человек, находящийся за рулем грузового транспортного средства, протаранил «ГАЗель», которая поворачивала налево на регулируемом перекрестке. Последним автомобилем управлял 58-летний мужчина. В результате обе грузовые машины выскочили на тротуар, а колбаса и полуфабрикаты выпали из «ГАЗели» и рассыпались по земле. Водитель, протараненного автомобиля получил ряд травм, но после осмотра медиками был отпущен домой.
Как сообщили очевидцы, после ДТП разлетевшуюся мясную продукцию горожане помогли собрать в ящики. На место аварии оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов для составления протокола. Отмечается, что по факту случившегося инициировано проведение проверки.
Автор: Валерия Орлова