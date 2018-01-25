Xiaomi Mi Max 3 получит удлинённый дисплей и лишится 3,5-миллиметрового аудиоразъёма
Эксперты проанализировали утёкшие в Сеть новые фотоизображения предполагаемого Xiaomi Mi Max 3 и пришли к выводу, что разработчики удлинят дисплей смартфона и лишат устройство 3,5-миллиметрового аудиоразъёма. Снимки демонстрируют вид аппарата спереди и сверху.
Исходя из последней информации, Xiaomi Mi Max 3 будет иметь полноэкранный дизайн, следовательно, отмечают специалисты, размеры смартфона будут соответствовать таковым его предшественника. Однако аппарат может получить и больший дисплей, если инженеры уменьшат в нём верхние и нижние рамки.
Из появившегося сегодня в Сети первого фото потенциального Xiaomi Mi Max 3 сложно догадаться, имеются ли у него уменьшенные рамки. Устройство выглядит длиннее, чем обычно, что предполагает соотношение сторон экрана 18: 9.
Известно, что ИК-порт и 3,5-миллиметровый аудиоразъём помещены вверху Mi Max 2, но второе фото Xiaomi Mi Max 3 показывает: верхняя часть новинки имеет лишь инфракрасный бластер. Возможно, аудиоразъём разместят внизу, а, может, компания решила удалить данную функцию из смартфона. В последнем случае для подключения наушников будет использоваться, скорее всего, порт USB-C.
Исходя из последней информации, Xiaomi Mi Max 3 будет иметь полноэкранный дизайн, следовательно, отмечают специалисты, размеры смартфона будут соответствовать таковым его предшественника. Однако аппарат может получить и больший дисплей, если инженеры уменьшат в нём верхние и нижние рамки.
Из появившегося сегодня в Сети первого фото потенциального Xiaomi Mi Max 3 сложно догадаться, имеются ли у него уменьшенные рамки. Устройство выглядит длиннее, чем обычно, что предполагает соотношение сторон экрана 18: 9.
Известно, что ИК-порт и 3,5-миллиметровый аудиоразъём помещены вверху Mi Max 2, но второе фото Xiaomi Mi Max 3 показывает: верхняя часть новинки имеет лишь инфракрасный бластер. Возможно, аудиоразъём разместят внизу, а, может, компания решила удалить данную функцию из смартфона. В последнем случае для подключения наушников будет использоваться, скорее всего, порт USB-C.
Автор: Воробьева Алина