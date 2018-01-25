В Кузбассе ищут пропавшего 17-летнего парня
В Кузбассе ищут парня 17-ти лет, который считается пропавшим. Подросток ушел из дома накануне днем и до сих пор никто не знает, где он может находиться.
Известно, что парень воспитывается в детском доме Киселевска. В 12:30 24 января он самовольно покинул учреждение и перестал выходить на связь. О его нынешнем местоположении информации нет.
Приметы: на вид подростку 17-18 лет, рост около 175-180, худощавый, волосы темно-русые, стрижка короткая. Всех, кто видел похожего по описанию ребенка, просят позвонить в полицию.
Известно, что парень воспитывается в детском доме Киселевска. В 12:30 24 января он самовольно покинул учреждение и перестал выходить на связь. О его нынешнем местоположении информации нет.
Приметы: на вид подростку 17-18 лет, рост около 175-180, худощавый, волосы темно-русые, стрижка короткая. Всех, кто видел похожего по описанию ребенка, просят позвонить в полицию.
Автор: Вера Антонова