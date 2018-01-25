В Санкт-Петербурге девушка протаранила бордюр и столб
В Санкт-Петербурге в ночь на 25 января по Московскому проспекту автомобиль Hyundai, за рулем которого находилась 19-летняя девушка, протаранил бордюр и столб.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, ДТП произошло возле дома №208. По какой причине молодая девушка потеряла контроль над управлением автомобилей, на данный момент неизвестно. В результате произошедшего пострадали два человека: сама водитель в тяжелом состоянии госпитализирована, а ее 44-летний пассажир получил травмы средней степени тяжести.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, ДТП произошло возле дома №208. По какой причине молодая девушка потеряла контроль над управлением автомобилей, на данный момент неизвестно. В результате произошедшего пострадали два человека: сама водитель в тяжелом состоянии госпитализирована, а ее 44-летний пассажир получил травмы средней степени тяжести.
Автор: Маргарита Лисарова