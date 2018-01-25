Александр Серов встретился с предполагаемой внебрачной дочкой
Недавно объявилась внебрачная дочь Александра Серова Кристин Тилер. По словам матери, у неё с артистом были отношения 30 лет назад, после чего женщина уехала в Германию уже беременной, а предполагаемый отец забыл о них. Певец не признает отцовство. Правду покажет тест ДНК.
В одном из последних выпусков телешоу «На самом деле» произошла встреча певца Александра Серова и его предполагаемой дочери Кристин Тилер. Есть вероятность, что внебрачная дочь артиста родилась 30 лет назад от журналистки Надежды Тилер. По словам женщины, после того, как она забеременела от артиста, вскоре переехала в Германию. Также Надежда утверждает, что Серов обещал ей помогать, но забыл о своих слова и о ней с дочкой.
Сама возможная наследница известного артиста с детства знала о звездном родстве, мама много ей рассказывала о нем, показывала фотографии, знакомила с творчеством. На передаче Кристин Тилер очень нервничала, даже не могла говорить по-русски. По словам мамы, она с детства очень застенчива и даже наблюдалась у психолога и логопеда.
Как выяснилось в студии, цели установления отцовства у женщин разные. Кристина хочет наладить общение с настоящим отцом, а Надежда преследует меркантильные цели, хочет содержание на дочь.
Сам Народный артист России отцовство не признает, но сказал, в студию пришел, чтоб не думали, что он прячется. Серов обвинил Надежду в обмане.
Всё станет на свои места в следующем выпуске шоу, когда ведущий Дмитрий Шепелев раскроет результаты ДНК-теста.
В одном из последних выпусков телешоу «На самом деле» произошла встреча певца Александра Серова и его предполагаемой дочери Кристин Тилер. Есть вероятность, что внебрачная дочь артиста родилась 30 лет назад от журналистки Надежды Тилер. По словам женщины, после того, как она забеременела от артиста, вскоре переехала в Германию. Также Надежда утверждает, что Серов обещал ей помогать, но забыл о своих слова и о ней с дочкой.
Сама возможная наследница известного артиста с детства знала о звездном родстве, мама много ей рассказывала о нем, показывала фотографии, знакомила с творчеством. На передаче Кристин Тилер очень нервничала, даже не могла говорить по-русски. По словам мамы, она с детства очень застенчива и даже наблюдалась у психолога и логопеда.
Как выяснилось в студии, цели установления отцовства у женщин разные. Кристина хочет наладить общение с настоящим отцом, а Надежда преследует меркантильные цели, хочет содержание на дочь.
Сам Народный артист России отцовство не признает, но сказал, в студию пришел, чтоб не думали, что он прячется. Серов обвинил Надежду в обмане.
Всё станет на свои места в следующем выпуске шоу, когда ведущий Дмитрий Шепелев раскроет результаты ДНК-теста.
Автор: Страхова Дарья