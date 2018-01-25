Новосибирские блогеры сделали из "Жигули" снегоход
В Новосибирске удалось из «Жигули» сделать уникальный снегоход. В Сети появилось соответствующее видео на канале «Гараж 54», которое длится 10 минут.
«В общем, у нас нет волнореза, именно этого киля, который будет резать снег, поэтому, какая рулёжка у нас получилась... мы, конечно же, всё это дело посмотрим», - сообщил ведущий ролика.
Отмечается, что канал «Гараж 54» специализируется на тюнинге. На прошлой неделе блогеры показывали, как переделали УАЗ в «Гелендваген».
Ролик под названием «Сноуборды вместо колес / снегоход из "Жигулей» появился в Интернете накануне, но уже успел собрать около 100 тысяч просмотров. Для реализации своей задумки блогеры взяли старую легковушку и прикрепили к передним колесам машины два сноуборда. Задние колеса было решено модифицировать при помощи железных уголков и пары дисков.
«В общем, у нас нет волнореза, именно этого киля, который будет резать снег, поэтому, какая рулёжка у нас получилась... мы, конечно же, всё это дело посмотрим», - сообщил ведущий ролика.
Отмечается, что канал «Гараж 54» специализируется на тюнинге. На прошлой неделе блогеры показывали, как переделали УАЗ в «Гелендваген».
Автор: Вера Антонова