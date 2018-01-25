В Новосибирске 15-летний подросток вернулся из лагеря и пропал
В Новосибирске правоохранители и волонтеры разыскивают 15-летнего мальчика, который вернулся с лагеря, где проводил каникулы, и пропал. Сообщается, что подросток проживал в Маслянинском районе.
Смена в лагере «Чкаловец» длилась с 30 декабря по 22 января. Мальчик пропал после выхода с автобуса вблизи станции метро «Октябрьская». Туда приехала женщина-опекун, которая должна была забрать несовершеннолетнего и еще нескольких детей. Отмечается, что все подростки покинули автобус, но 15-летней юноша затерялся в толпе. По словам представителей поискового отряда «Лиза Алерт», мальчик мог сбежать.
Рост ребенка составляет 134 сантиметра, он имеет худощавое телосложение, серые глаза и светлые волосы. В день пропажи мальчик был одет в черную куртку, светлую шапку с синим узором, голубые джинсы и зимние кроссовки. С собой у мальчика находилась небольшая сумка с личными вещами.
Смена в лагере «Чкаловец» длилась с 30 декабря по 22 января. Мальчик пропал после выхода с автобуса вблизи станции метро «Октябрьская». Туда приехала женщина-опекун, которая должна была забрать несовершеннолетнего и еще нескольких детей. Отмечается, что все подростки покинули автобус, но 15-летней юноша затерялся в толпе. По словам представителей поискового отряда «Лиза Алерт», мальчик мог сбежать.
Рост ребенка составляет 134 сантиметра, он имеет худощавое телосложение, серые глаза и светлые волосы. В день пропажи мальчик был одет в черную куртку, светлую шапку с синим узором, голубые джинсы и зимние кроссовки. С собой у мальчика находилась небольшая сумка с личными вещами.
Автор: Валерия Орлова