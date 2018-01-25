Эксперт: Центробанк принял неверное решение в отношении «Югры»
Борьба за восстановление справедливости будет продолжена – такое решение приняли представители банка предпринимателя Алексея Хотина «Югра» после того, как в декабре Арбитражный суд Москвы признал законным отзыв банковской лицензии. Это решение было принято судом, несмотря на веские доводы адвокатов кредитной организации, которые доказывали, что у Центробанка не было безусловных оснований для отзыва лицензии.
Мнение представителей «Югры» полностью разделяет и доктор юридических наук, профессор юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, участник НКС при Верховном Суде РФ Светлана Карелина. Эксперт, ссылаясь на законодательные нормы, говорит о том, что отзыв лицензии признается крайней мерой. Ее применение в отношении кредитных организаций возможно только в том случае, если банк неоднократно допускал неисполнение предписаний и нарушение положений нормативных актов. Ничего подобного не наблюдалось в ситуации с банком «Югра», комментирует эксперт.
Кроме того, Светлана Карелина отмечает, что в своих действиях ЦБ обязан принимать во внимание интересы клиентов и акционеров банка, руководствоваться принципом невмешательства в бизнес-процессы. Центробанк до сих пор никак не объяснил свое решение, в результате которого был ликвидирован один из самых крупных и надежных банков страны.
Мнение представителей «Югры» полностью разделяет и доктор юридических наук, профессор юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, участник НКС при Верховном Суде РФ Светлана Карелина. Эксперт, ссылаясь на законодательные нормы, говорит о том, что отзыв лицензии признается крайней мерой. Ее применение в отношении кредитных организаций возможно только в том случае, если банк неоднократно допускал неисполнение предписаний и нарушение положений нормативных актов. Ничего подобного не наблюдалось в ситуации с банком «Югра», комментирует эксперт.
Кроме того, Светлана Карелина отмечает, что в своих действиях ЦБ обязан принимать во внимание интересы клиентов и акционеров банка, руководствоваться принципом невмешательства в бизнес-процессы. Центробанк до сих пор никак не объяснил свое решение, в результате которого был ликвидирован один из самых крупных и надежных банков страны.
Автор: Роман