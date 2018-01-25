В Кузбассе мать с отчимом мучила сына, привязывая ремнем к батарее
В Кузбассе завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 29-летней женщины и ее 28-летнего сожителя из Промышленновского района. Они обвиняются по статье «Истязание». Злоумышленники мучили ребенка, били его и привязывали к батарее ремнем, отметили в СК по Кемеровской области.
Конфликты начались прошлым летом, когда подросток стал без разрешения ходить гулять на улицу и приходил поздно. Мать и отчим решили его проучить. Они били несовершеннолетнего и привязывали ремнем к батарее. Однажды в семью в неподходящее время пришла знакомая, которая наглядно увидела, как взрослые «воспитывают» мальчика. Она обратилась в полицию, ребенка поместили в детский дом. Решается вопрос о лишении родительских прав злоумышленников.
Подростку назначили психолого-психиатрическую экспертизу, которая показала, что никаких отклонений у него нет. Правоохранители выяснили, что мать и отчим ранее были судимы за кражу, нигде не работают.
Конфликты начались прошлым летом, когда подросток стал без разрешения ходить гулять на улицу и приходил поздно. Мать и отчим решили его проучить. Они били несовершеннолетнего и привязывали ремнем к батарее. Однажды в семью в неподходящее время пришла знакомая, которая наглядно увидела, как взрослые «воспитывают» мальчика. Она обратилась в полицию, ребенка поместили в детский дом. Решается вопрос о лишении родительских прав злоумышленников.
Подростку назначили психолого-психиатрическую экспертизу, которая показала, что никаких отклонений у него нет. Правоохранители выяснили, что мать и отчим ранее были судимы за кражу, нигде не работают.
Автор: Вера Антонова