Аномальные морозы обесточили четыре села в Приморье
В Приморье четыре населенных пункта были обесточены из-за аномальных морозов. Сейчас энергетики региона занимаются проведением восстановительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.
Из-за сильных морозов только за минувшие сутки в Приморье были зафиксированы 33 отключения электричества. В связи с этим ремонтным бригадам приходится работать круглосуточно. В некоторых районах Приморского края столбики термометров показывают 40 градусов со знаком минус.
Отключения электроэнергии наблюдается и в других российских регионах. Так, в среду, 24 января, в Хакасии без света и тепла остались 250 домов. В Новосибирской области из-за морозов отопление отключили на вокзале, общении колледжа и многоквартирных домах.
Из-за сильных морозов только за минувшие сутки в Приморье были зафиксированы 33 отключения электричества. В связи с этим ремонтным бригадам приходится работать круглосуточно. В некоторых районах Приморского края столбики термометров показывают 40 градусов со знаком минус.
Отключения электроэнергии наблюдается и в других российских регионах. Так, в среду, 24 января, в Хакасии без света и тепла остались 250 домов. В Новосибирской области из-за морозов отопление отключили на вокзале, общении колледжа и многоквартирных домах.
Автор: Валерия Орлова