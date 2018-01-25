В Кемерово мужчина упал с четвертого этажа
В Кемерово на улице Инициативной 23-летний мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, упал с четвертого этажа. Пострадавший получил перелом позвоночника, травму головы, различные ушибы.
24 января нетрезвый кемеровчанин, которого закрыла дома мать, решил выйти из квартиры через окно и упал с четвертого этажа в сугроб. Свидетели вызвали скорую помощь, медики госпитализировали мужчину.
24 января нетрезвый кемеровчанин, которого закрыла дома мать, решил выйти из квартиры через окно и упал с четвертого этажа в сугроб. Свидетели вызвали скорую помощь, медики госпитализировали мужчину.
Автор: Северов Андрей