В 2018 году медработникам Красноярского края обещают вдвое поднять зарплату

«Наши медработники в любом случае получат такую зарплату, которая требуется постановлением президента. Сомнений в этом мы не имеем. Однако на данный момент неизвестно, каким способом чиновники края достигнут этого: с помощью перераспределения или посредством займа», – отметил председатель Комитета по здравоохранению и соцполитике региона Юрий Данильченко.



По словам временного главы краевого Министерства здравоохранения Вадима Янина, специалисты берут за основу среднюю зарплату по региону, которая на текущий момент в Красноярском крае достигает отметки в 36,4 тыс. руб. В минувшем году, согласно предоставленной ведомством информации, врачи зарабатывали 180 % от указанной суммы, то есть 68,5 тыс. руб, медсёстры – 35 тыс. руб., санитарки – около 30 тыс. руб.В нынешнем году оплата труда врачей должна вдвое превысить среднюю по региону, санитарок и медсестёр – достигнуть одного уровня с ней. На данные меры властям Красноярского края понадобится не менее 2 млрд руб.